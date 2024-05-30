Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1947
Отец ребёнка: Воробьев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Рудакова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Воробьев Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно