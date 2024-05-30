Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Солдатова) Агриппина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1947

Сын: Воробьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Рудакова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Воробьев Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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