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Евдокимова Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736 ст.

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Евдокимов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Михайлович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Евдокимов Яков Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Михайлович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокимова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Михайлович

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1815
Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

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