Евдокимова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736 ст.
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Евдокимов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1766 ст.
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокимова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Михайлович
Смерть
1815