Musin-Pushkina (Stjernvall) Emilia Carlsdotter
Место рожденияStaden
Дата рождения24.02.1811
Дата смерти29.11.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1828
Рождение ребёнка
05.06.1831
Сын: Musin-Puškin Aleksei Владимирович
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Count Musin-Puškin Vladimir Vladimirovich
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Musin-Puškin Aleksandrine
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Olga
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.1840
Дочь: Linder Marie Vladimirsdotter
Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
countess
Смерть
29.11.1846
Borisogleb
Borisogleb