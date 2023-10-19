Musin-Pushkina (Stjernvall) Emilia Carlsdotter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Musin-Pushkina (Stjernvall) Emilia Carlsdotter

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Место рождения

Staden

Дата рождения

24.02.1811

Дата смерти

29.11.1846

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Staden
Бракосочетание
1828

Муж: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич

Рождение ребёнка
05.06.1831

Сын: Musin-Puškin Aleksei Владимирович

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Count Musin-Puškin Vladimir Vladimirovich

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Musin-Puškin Aleksandrine

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Olga

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич

Рождение ребёнка
08.12.1840

Дочь: Linder Marie Vladimirsdotter

Отец ребёнка: Musin-Pushkin Vladimir Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
countess
Смерть
29.11.1846
Borisogleb
Borisogleb
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