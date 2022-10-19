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Ленков Яков Андреев

Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

13.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1835

Отец: Ленков Андрей Яковлев

Мать: Агафья Васильева

Вишняково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
02.10.1860

Жена: Александра Михайлова

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1862

Сын: Ленков Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Ленкова) Аграфена Яковлевовна

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Ленков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Рождение ребёнка
19.08.1875

Дочь: Захарова (Ленкова) Анна Яковлевовна

Мать ребёнка: Александра Михайлова

Вишняково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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