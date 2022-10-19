Ленков Яков Андреев
Место рождения
Дата рождения13.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1835
Отец: Ленков Андрей Яковлев
Мать: Агафья Васильева
Бракосочетание
02.10.1860
Жена: Александра Михайлова
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1862
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Ленкова) Аграфена Яковлевовна
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Рождение ребёнка
19.08.1875
Дочь: Захарова (Ленкова) Анна Яковлевовна
Мать ребёнка: Александра Михайлова
Смерть
Неизвестно