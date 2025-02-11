Striemer Johann H F 25.11.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Striemer Johann H F

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.11.1859, Республика

умер 16.05.1944, Waldheim, Saskatchewan, Canada

Мать
(Funk) Sara05.01.1818 г.р.
Отец
Striemer Heinrich17.08.1817 г.р.
Супруги
(Giesbrecht) Helena26.07.1855 г.р.
Дети
(Striemer) Maria13.05.1879 г.р.
(Striemer) Helena05.11.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1859

Отец: Striemer Heinrich

Мать: (Funk) Sara

Иммиграция
27.07.1874
Quebec City, Quebec, Canada

S. S. Nova Scotian

Крещение
10.06.1878
Manitoba, Canada

Бракосочетание
22.07.1878

Жена: (Giesbrecht) Helena

Manitoba, Canada

Супруг(-а): Johann Striemer

Рождение ребёнка
13.05.1879

Дочь: (Striemer) Maria

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Рождение ребёнка
05.11.1880

Дочь: (Striemer) Helena

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
25.03.1882

Сын: Striemer Heinrich

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Гражданство
1883
Canada

Рождение ребёнка
02.08.1883

Сын: Strimer Johann

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
13.01.1885

Сын: Striemer Carl J.

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
11.06.1886

Сын: Striemer Wilhelm

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
03.07.1890

Сын: Striemer Peter

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
29.12.1891

Сын: Striemer Jacob

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
22.03.1893

Дочь: (Striemer) Magaretha

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
15.01.1895

Сын: Striemer Gerhard

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Montcalm, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
22.08.1897

Дочь: (Striemer) Maria

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: (Striemer) Anna

Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena

Rhineland, Manitoba, Canada

Место жительства
31.03.1901
Rhineland, Manitoba, Canada

Смерть
16.05.1944
Waldheim, Saskatchewan, Canada

Похороны
Неизвестно
Hague, Saskatchewan, Canada

Reinfeld Bergthaler Mennonite Cemetery

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