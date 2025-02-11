Striemer Johann H F
мужской, родился 25.11.1859, Республика
умер 16.05.1944, Waldheim, Saskatchewan, Canada
Мать(Funk) Sara05.01.1818 г.р.
ОтецStriemer Heinrich17.08.1817 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Striemer Heinrich
Мать: (Funk) Sara
Жена: (Giesbrecht) Helena
Дочь: (Striemer) Maria
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Дочь: (Striemer) Helena
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Сын: Striemer Heinrich
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Сын: Strimer Johann
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Сын: Striemer Carl J.
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Сын: Striemer Wilhelm
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Сын: Striemer Peter
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Сын: Striemer Jacob
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Дочь: (Striemer) Magaretha
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Сын: Striemer Gerhard
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Дочь: (Striemer) Maria
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena
Дочь: (Striemer) Anna
Мать ребёнка: (Giesbrecht) Helena