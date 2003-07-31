Чурбакова (Гусева) Стефанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурбакова (Гусева) Стефанида Васильевна

Место рождения

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка

Дата рождения

09.05.1952

Дата смерти

31.07.2003

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1952

Отец: Гусев Василий Михайлович

Мать: Гусева Анастасия Панфоровна

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Бракосочетание
1968

Муж: Чурбаков Василий Васильевич

Азербайджан
Рождение ребёнка
18.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурбаков Василий Васильевич

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
14.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурбаков Василий Васильевич

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
12.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурбаков Василий Васильевич

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
27.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурбаков Василий Васильевич

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
20.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурбаков Василий Васильевич

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
03.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурбаков Василий Васильевич

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Смерть
31.07.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, с. Юца
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