Чурбакова (Гусева) Стефанида Васильевна
Место рожденияАзербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Дата рождения09.05.1952
Дата смерти31.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1952
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Бракосочетание
1968
Азербайджан
Рождение ребёнка
18.10.1969
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
14.04.1972
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
12.07.1976
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
27.01.1978
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
20.04.1980
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
03.09.1985
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Смерть
31.07.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, с. Юца