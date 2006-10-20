Бухарбаева (Якшибаева) Рабига Гарифулловна
Место рожденияд.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения31.01.1931
Дата смерти20.10.2006
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931
Отец: Якшибаев Гарифулла
Мать: Якшибаева Мухулямал
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.06.1954
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1956
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.10.1957
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1959
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.10.1961
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.08.1969
д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Смерть
20.10.2006
Причина смерти: Болезнь