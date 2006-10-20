Бухарбаева (Якшибаева) Рабига Гарифулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарбаева (Якшибаева) Рабига Гарифулловна

Место рождения

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

31.01.1931

Дата смерти

20.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1931

Отец: Якшибаев Гарифулла

Мать: Якшибаева Мухулямал

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухарбаев Миргали Исмагилович

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухарбаев Миргали Исмагилович

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухарбаев Миргали Исмагилович

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухарбаев Миргали Исмагилович

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
05.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухарбаев Миргали Исмагилович

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
09.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухарбаев Миргали Исмагилович

д.Сапашево Кугарчинского района БАССР
Смерть
20.10.2006
Причина смерти: Болезнь
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