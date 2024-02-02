Воронина (Воробьёва) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Воробьёва) Александра Васильевна

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Место рождения

Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое

Дата рождения

19.04.1875

Дата смерти

10.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1875

Отец: Воробьёв Василий Лаврентьевич

Мать: Воробьёва Екатерина Ивановна

Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Крещение
20.04.1875
Успенский храм с.Новосёлки | Восприемники: д. Люторецкой Пётр Моисеевич и Домника Фёдоровна
Бракосочетание
17.05.1893

Муж: Воронин Георгий Марков

Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Воронин Алексей Георгеев

Отец ребёнка: Воронин Георгий Марков

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
10.04.1963
д. Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Чепелёво
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