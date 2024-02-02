Воронина (Воробьёва) Александра Васильевна
Место рожденияСерпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Дата рождения19.04.1875
Дата смерти10.04.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1875
Серпуховской уезд Бавыкинская вол. д. Люторецкое
Крещение
20.04.1875
Успенский храм с.Новосёлки | Восприемники: д. Люторецкой Пётр Моисеевич и Домника Фёдоровна
Бракосочетание
17.05.1893
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Рождение ребёнка
19.05.1907
Отец ребёнка: Воронин Георгий Марков
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
10.04.1963
д. Чепелёво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Чепелёво