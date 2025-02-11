(Вельдина) Анастасия Васильева
женский, родилась 29.10.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.08.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВельдин Василий Иванов1853 г.р.
МатьВельдина Степанида Наумова1850 г.р.
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Рождение
29.10.1871
Отец: Вельдин Василий Иванов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.08.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область