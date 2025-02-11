(Вельдина) Анастасия Васильева 29.10.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

(Вельдина) Анастасия Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 29.10.1871, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.08.1872, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Вельдин Василий Иванов1853 г.р.
Мать
Вельдина Степанида Наумова1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1871

Отец: Вельдин Василий Иванов

Мать: Вельдина Степанида Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.08.1872
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поноса

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