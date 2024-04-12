Халитов Раис Ризович
Место рождения
Дата рождения27.03.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1958
Отец: Халитов Риза Закирович
Рождение ребёнка
14.02.1984
Дочь: Халитова Олеся Раисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1987
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности