Халитов Раис Ризович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Раис Ризович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

27.03.1958

Пол

Мужской

Отец

1019 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1958

Отец: Халитов Риза Закирович

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.02.1984

Дочь: Халитова Олеся Раисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1987

Сын: Халитов Данил Раисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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