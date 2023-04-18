Степанова Мария Игнатична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти07.02.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1896
Сын: Семенов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Бракосочетание
15.03.1899 ст.
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
проживали в сожительстве с 1887г.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Сазонова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович
Смерть
07.02.1902 ст.
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
умерла от болезни после родов