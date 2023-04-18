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Степанова Мария Игнатична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

07.02.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1896

Сын: Семенов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Бракосочетание
15.03.1899 ст.

Муж: Семенов Василий Иванович

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
проживали в сожительстве с 1887г.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сазонова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Иванович

Смерть
07.02.1902 ст.
Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
умерла от болезни после родов
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