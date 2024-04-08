Владимиров Алексей Николаевич
Место рожденияПоназырево
Дата рождения15.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1978
Поназырево
Образование
С 01.09.1985 по 31.05.1995
Поназыревская СОШ
Среднее общее
Образование
С 01.09.1995 по 31.05.2000
Костромская государственная сельскохозяйственная академия
Высшее | Current education:1
Бракосочетание
03.08.2001
пгт. Поназырево
Рождение ребёнка
16.05.2003
Сын: Владимиров Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Владимирова Елена Ивановна
Кострома
Родился под конец передачи «Спокойной ночи, малыши»
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер, экономист, налоговый инспектор | Current occupation:1