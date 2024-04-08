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Владимиров Алексей Николаевич

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Место рождения

Поназырево

Дата рождения

15.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1978

Отец: Владимиров Николай Аркадьевич

Мать: Владимирова Надежда Михайловна

Поназырево
Образование
С 01.09.1985 по 31.05.1995
Поназыревская СОШ
Среднее общее
Образование
С 01.09.1995 по 31.05.2000
Костромская государственная сельскохозяйственная академия
Высшее | Current education:1
Бракосочетание
03.08.2001

Жена: Владимирова Елена Ивановна

пгт. Поназырево
Рождение ребёнка
16.05.2003

Сын: Владимиров Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Владимирова Елена Ивановна

Кострома
Родился под конец передачи «Спокойной ночи, малыши»
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер, экономист, налоговый инспектор | Current occupation:1
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