Аксянов Айся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксянов Айся

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Халитов Аксян

Мать: Хакимя

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Айсин Минажетдин

Мать ребёнка: Халимя

Ключищи, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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