Аксянов Айся
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Халитов Аксян
Мать: Хакимя
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Айсин Минажетдин
Мать ребёнка: Халимя
Ключищи, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно