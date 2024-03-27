(Минханов) Мирзиянов Миннихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Минханов) Мирзиянов Миннихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1892

Сын: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Мать ребёнка: не указана

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