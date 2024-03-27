Зайнагабдинова (Абдрахимова) Халимзада
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зайнагабдинов Ибрагим Исхак Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Исхак
Рождение ребёнка
1833
Сын: Зайнагабдинов Ибиамин Исхак Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Исхак
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайнагабдинов Губетулла Исхак Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Исхак
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Исхак
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Зайнагабдинова) Загрифа Исхак Кызы
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Исхак
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно