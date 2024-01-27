Фирсова Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1933

Сын: Фирсов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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