Фирсова Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1933
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно