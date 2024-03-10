Досужева Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.12.1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич
Рождение ребёнка
27.11.1845
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Ендукаева Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Досужев Евфимий Гаврилович
Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич
Смерть
Неизвестно