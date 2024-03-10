Досужева Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досужева Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич

Рождение ребёнка
27.11.1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Ендукаева Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Досужев Евфимий Гаврилович

Отец ребёнка: Досужев Гаврил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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