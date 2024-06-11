Кормилицина Мария
Место рожденияс. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормильцин Михаил
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Папихина (Кормильцина) Варвара
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормильцин Александр
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Агапова (Кормильцина) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила
с. Волчий овраг Тамалинского района Пензенской области
Смерть
Неизвестно