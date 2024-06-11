Кормилицина Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кормилицина Мария

Место рождения

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормильцин Михаил

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Папихина (Кормильцина) Варвара

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормильцин Александр

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий враг Чембарского уезда Пензенской области
Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Агапова (Кормильцина) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Кормильцин Гаврила

с. Волчий овраг Тамалинского района Пензенской области
Смерть
Неизвестно

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