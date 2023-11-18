Скуратова (Носова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носов Петр
Мать: Носова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скуратов Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скуратов Лев
Смерть
Неизвестно
Витебск, Витебская область