Скуратова (Носова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратова (Носова) Галина Петровна

Скуратова (Носова) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носов Петр

Мать: Носова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скуратов Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Лев

Смерть
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close