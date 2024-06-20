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Красицкий Арсентий Агафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1922

Дата смерти

05.10.1993

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: Красицкий Агафон Исаакович

Мать: Красицкая (Медвецкая) Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красицкая (Граськова) Мария Родионовна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красицкая (Граськова) Мария Родионовна

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
05.10.1993
Канск, город Канск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край

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