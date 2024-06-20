Красицкий Арсентий Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1922
Дата смерти05.10.1993
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красицкая (Граськова) Мария Родионовна
Рождение ребёнка
22.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красицкая (Граськова) Мария Родионовна
Смерть
05.10.1993
Похороны
Неизвестно