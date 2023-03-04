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Афимья Павлова
Афимья Павлова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1804
Пол
Женский
Отец
Илемень Павел Иванов
Вычислено 1774 г.р.
Мать
Прасковья
Вычислено 1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец:
Илемень Павел Иванов
Мать:
Прасковья
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