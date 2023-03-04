Афимья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1774 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Илемень Павел Иванов

Мать: Прасковья

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