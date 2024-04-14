Лукерья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Позднякова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Поздняков Николай Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Николай Фролович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Поздняков Роман Николаевич

Отец ребёнка: Поздняков Николай Фролович

Смерть
Неизвестно

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