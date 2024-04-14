Лукерья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Позднякова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Поздняков Николай Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Поздняков Роман Николаевич
Отец ребёнка: Поздняков Николай Фролович
Смерть
Неизвестно