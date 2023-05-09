Раков Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раков Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1986

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1986

Отец: Раков Виктор Михайлович

Мать: Ракова Елена Ивановна

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