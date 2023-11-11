Васильева (Тропина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
17.01.1916 ст.
Запись № 4 о бракосочетании 17 января 1916 года крестьянина с. Верх-Чиковского Евгения Епифановича Васильева, вторым браком, 29 лет и д. Тропиной девицы Марии Николаевны Тропиной, первым браком, 20 ле... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1918
Дочь: (Васильева) Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович
Запись № 14 о рождении 9 февраля 1918 года в семье гражданина с. Верх-Чиковского Евгения Епифановича Васильева и жены его Марии Николаевны, дочери Валентины.
Рождение ребёнка
13.08.1919
Сын: Васильев Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович
Запись № 62 о рождении 13 августа 1919 года в семье гражданина Евгения Епифановича Васильева и жены его Марии Николаевны, сына Александра.
Бракосочетание
14.07.1920
Запись №41 о бракосочетании от 14 июля 1920г хлебопашца Васильева Матвея Николаевича 22 лет и Васильевой Марии Николаевны 25 лет (вдова) из с. Верх-Чика.
Рождение ребёнка
19.04.1921
Дочь: (Васильева) Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Васильев Матвей Николаевич
Запись №495 о рождении от 19 апреля 1921 г в с. Верх-Чик у хлебопашца Матвея (22 лет) и домохозяйки Марии (25 лет) Васильевых дочери Нины.
Рождение ребёнка
25.11.1923
Сын: Васильев Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Васильев Матвей Николаевич
Запись №866 о рождении 25 ноября 1923г в с. Верх-Чик у хлебопашца Матвея Николаевича (24 г) и домохозяйки Марии Николаевны (27 л) Васильевых сына Сергея.
Смерть
Неизвестно