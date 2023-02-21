Oglock (Henderson) Margaret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Oglock (Henderson) Margaret

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Около 1691 г.р.

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Henderson (hendry) William

Мать: Henderson (hendry) Jean

Крещение
17.01.1714
Govan, Lanark, Scotland
Бракосочетание
10.11.1737

Муж: Oglock Charles

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Oglock Thomas

Отец ребёнка: Oglock Charles

Смерть
Неизвестно
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