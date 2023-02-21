Oglock (Henderson) Margaret
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Henderson (hendry) William
Мать: Henderson (hendry) Jean
Крещение
17.01.1714
Govan, Lanark, Scotland
Бракосочетание
10.11.1737
Муж: Oglock Charles
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Oglock Thomas
Отец ребёнка: Oglock Charles
Смерть
Неизвестно