Вострикова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Степан Захарович
Отец ребёнка: Востриков Захар Евстратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Востриков Захар Евстратович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.05.1785
Сын: Востриков Федор Захарович
Отец ребёнка: Востриков Захар Евстратович