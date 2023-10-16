Вострикова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Степан Захарович

Отец ребёнка: Востриков Захар Евстратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Востриков Захар Евстратович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.05.1785

Сын: Востриков Федор Захарович

Отец ребёнка: Востриков Захар Евстратович

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