Юлбарисова (Ибрагимова) Асхабьямал 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Юлбарисова (Ибрагимова) Асхабьямал

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Зиянгулов Ибрагим1792 г.р.
Мать
Зиянгулова (Ибрагимова) Сандугас1791 г.р.
Дети
Муллагильдин Абулманих1859 г.р.
Муллагильдин Гофан1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Зиянгулов Ибрагим

Мать: Зиянгулова (Ибрагимова) Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллагильдин Хауш

Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллагильдин Абульгата

Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллагильдин Самсимухамат

Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде

Рождение ребёнка
1859

Сын: Муллагильдин Абулманих

Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде

Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1862

Сын: Муллагильдин Гофан

Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде

Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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