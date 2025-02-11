Юлбарисова (Ибрагимова) Асхабьямал
женский, родилась 1827, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецЗиянгулов Ибрагим1792 г.р.
МатьЗиянгулова (Ибрагимова) Сандугас1791 г.р.
Дети
Муллагильдин Абулманих1859 г.р.
Муллагильдин Гофан1862 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллагильдин Хауш
Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муллагильдин Самсимухамат
Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде
Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862
Сын: Муллагильдин Гофан
Отец ребёнка: Юлбарисов Муллагильде
Муратшино, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно