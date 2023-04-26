Ефимов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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