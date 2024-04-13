Луконина, Ефимовна (Ефимовна) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луконина, Ефимовна (Ефимовна) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Пол

Женский

Отец

Мать

1869 г.р.

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ДД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Назаров Ефим

Мать: Алексеевна, Назарова Татьяна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Луконин Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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