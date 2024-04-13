Луконина, Ефимовна (Ефимовна) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Назаров Ефим
Рождение ребёнка
1925
Сын: Луконин Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан