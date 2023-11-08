Калачикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачиков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачиков Николай Егорович

Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Егоровна

Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачиков Егор Сергеевич

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