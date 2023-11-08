Калачикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачиков Алексей Егорович
Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калачиков Николай Егорович
Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Егоровна
Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Калачиков Егор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно