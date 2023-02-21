Гак Сигклитикия Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1887 по 1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Рождение ребёнка
01.09.1887 ст.
Дочь: Колодка Елизавета
Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович
Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1887 по 1891 ст.