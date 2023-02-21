Гак Сигклитикия Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Сигклитикия Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1887 по 1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Гак Михаил Дамианович

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Рождение ребёнка
01.09.1887 ст.

Дочь: Колодка Елизавета

Отец ребёнка: Гак Демьян Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Демьян Феодорович

Смерть
С 1887 по 1891 ст.
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