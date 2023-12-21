Алейкина (Шувалова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейкина (Шувалова) Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клочков Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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