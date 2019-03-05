Подорожный Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подорожный Дмитрий Александрович

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

05.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2019

Отец: Подорожный Александр Геннадьевич

Мать: Подорожная Татьяна Юрьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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