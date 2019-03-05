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Подорожный Дмитрий Александрович
Подорожный Дмитрий Александрович
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Древо
Место рождения
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Дата рождения
05.03.2019
Пол
Мужской
Отец
Подорожный Александр Геннадьевич
1982 г.р.
Мать
Подорожная (Жданова) Татьяна Юрьевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2019
Отец:
Подорожный Александр Геннадьевич
Мать:
Подорожная Татьяна Юрьевна
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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