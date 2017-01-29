Воронин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1946
Дата смерти29.01.2017
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1946
Отец: Воронин Николай Лукич
Мать: Воронина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1971
Сын: Воронин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Воронина-Гринь Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.1978
Дочь: Аханова-Воронина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Воронина-Гринь Светлана Николаевна
Смерть
29.01.2017