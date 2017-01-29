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Воронин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1946

Дата смерти

29.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

УА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1946

Отец: Воронин Николай Лукич

Мать: Воронина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1971

Сын: Воронин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Воронина-Гринь Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1978

Дочь: Аханова-Воронина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Воронина-Гринь Светлана Николаевна

Смерть
29.01.2017
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