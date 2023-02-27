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(Рагозина) Ефимья

Место рождения

слобода Орлик, Орлицкий стан, Яблоневский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Орлицкий, Яблоневский, Воронежская, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Евсей

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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