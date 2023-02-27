(Рагозина) Ефимья
Место рожденияслобода Орлик, Орлицкий стан, Яблоневский уезд, Воронежская губерния, Российская империя, Орлицкий, Яблоневский, Воронежская, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Евсей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно