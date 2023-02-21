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(Dressner) Anna

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
Около 1917 г.р.
Около 1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Иммиграция
1910
Рождение ребёнка
10.08.1914

Дочь: Edith

Отец ребёнка: Novog Perry

New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Isabel

Отец ребёнка: Novog Perry

New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Novog Harold

Отец ребёнка: Novog Perry

New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Novog Perry

New York, United States
Место жительства
1930
Queens (Districts 1501-1575), Queens, New York, USA
Смерть
Неизвестно
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