(Dressner) Anna
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Иммиграция
1910
Рождение ребёнка
10.08.1914
Дочь: Edith
Отец ребёнка: Novog Perry
New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Isabel
Отец ребёнка: Novog Perry
New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Novog Harold
Отец ребёнка: Novog Perry
New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Novog Perry
New York, United States
Место жительства
1930
Queens (Districts 1501-1575), Queens, New York, USA
Смерть
Неизвестно