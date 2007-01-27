Оглуздина (Королёва) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглуздина (Королёва) Нина Ивановна

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Место рождения

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.09.1936

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1936

Отец: Королёв Иван Васильевич

Мать: Смирнова (Вересова) Асинефа Александровна

Ерихино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1956

Муж: Оглуздин Анатолий Константинович

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1956

Сын: Оглуздин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Оглуздин Анатолий Константинович

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1958

Дочь: Холопова (Оглуздина) Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Оглуздин Анатолий Константинович

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1966

Дочь: Пруткова (Оглуздина) Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Оглуздин Анатолий Константинович

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.01.2007
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область

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