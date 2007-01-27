Оглуздина (Королёва) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1936
Дата смерти27.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1936
Бракосочетание
26.01.1956
Рождение ребёнка
02.11.1956
Сын: Оглуздин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Оглуздин Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
07.10.1958
Дочь: Холопова (Оглуздина) Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Оглуздин Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
02.03.1966
Дочь: Пруткова (Оглуздина) Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Оглуздин Анатолий Константинович
Смерть
27.01.2007