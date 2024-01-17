Лутьянова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1979
Отец: Кохов Владимер Юрьевич
Рождение ребёнка
25.08.1997
Сын: Лутьянов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лутьянов Владимер Сергеевич
Рождение ребёнка
12.04.2001
Сын: Лутьянов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Лутьянов Владимер Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно