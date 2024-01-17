Лутьянова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутьянова Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1979

Отец: Кохов Владимер Юрьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1997

Сын: Лутьянов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лутьянов Владимер Сергеевич

Рождение ребёнка
12.04.2001

Сын: Лутьянов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Лутьянов Владимер Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лутьянов Владимер Сергеевич

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