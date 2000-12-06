Понамарева Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1918
Дата смерти06.12.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовцев Борис Александрович
Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1950
Сын: Липовцев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович
Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
06.12.2000
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край