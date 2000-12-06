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Понамарева Галина Андреевна

Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

22.06.1918

Дата смерти

06.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918

Отец: Понамарев Андрей Спиридонович

Мать: Понамарева Евдакия Петровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Борис Александрович

Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1950

Сын: Липовцев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Липовцев Александр Иванович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
06.12.2000
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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