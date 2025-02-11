Чернов Семён Иванов
мужской, родился 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Михайлов1806 г.р.
Супруги
Чернова Евдокия ВасильеваДо 1853 г.р.
Дети
(Чернова) Христина Семёнова15.07.1871 г.р.
Чернов Тимофей Семёнов14.02.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Иван Михайлов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
15.07.1871
Дочь: (Чернова) Христина Семёнова
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
14.02.1874
Мать ребёнка: Чернова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно