Чернов Семён Иванов 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернов Семён Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Михайлов1806 г.р.
Супруги
Чернова Евдокия ВасильеваДо 1853 г.р.
Дети
(Чернова) Христина Семёнова15.07.1871 г.р.
Чернов Тимофей Семёнов14.02.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Иван Михайлов

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Евдокия Васильева

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Рождение ребёнка
15.07.1871

Дочь: (Чернова) Христина Семёнова

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Чернов Тимофей Семёнов

Мать ребёнка: Чернова Евдокия Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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