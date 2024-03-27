Деветьяров Гатаулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Минагулова Латифа
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
с.Абдульменево Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тукмачева Амина
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деветьярова Амина
Смерть
Неизвестно