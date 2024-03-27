Деветьяров Гатаулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деветьяров Гатаулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Минагулова Латифа

Мать ребёнка: Деветьярова Амина

с.Абдульменево Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Деветьярова Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тукмачева Амина

Мать ребёнка: Деветьярова Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деветьяров Гиззатулла

Мать ребёнка: Деветьярова Амина

Смерть
Неизвестно
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