Харьков Ефим (Ефрем)
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Харьков Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1839
Сын: Харьков Петр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1846
Сын: Харьков Тимофей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1849
Сын: Харьков Осип
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1856
Сын: Харьков Константин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно