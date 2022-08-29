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Харьков Ефим (Ефрем)

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Харьков Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1839

Сын: Харьков Петр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Харьков Тимофей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Харьков Осип

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1856

Сын: Харьков Константин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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