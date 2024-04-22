Чечетка Александр Леонидович
Место рождения
Дата рождения25.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979
Рождение ребёнка
07.03.2003
Дочь: Чечетка Дарья Александровна
Мать ребёнка: Чечетка Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.07.2006
Сын: Чечетка Валерий Александрович
Мать ребёнка: Чечетка Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
26.09.2012
Сын: Чечетка Алексей Александрович
Мать ребёнка: Чечетка Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
24.12.2014
Сын: Чечетка Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Чечетка Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чечетка Ольга Алексеевна