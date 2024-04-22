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Чечетка Александр Леонидович

Место рождения

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

25.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1979

Отец: Чечетка Леонид Петрович

Мать: Чечетка Надежда Алексеевна

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.03.2003

Дочь: Чечетка Дарья Александровна

Мать ребёнка: Чечетка Яна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.07.2006

Сын: Чечетка Валерий Александрович

Мать ребёнка: Чечетка Яна Сергеевна

Рождение ребёнка
26.09.2012

Сын: Чечетка Алексей Александрович

Мать ребёнка: Чечетка Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
24.12.2014

Сын: Чечетка Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Чечетка Ольга Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечетка Ольга Алексеевна

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