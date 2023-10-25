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Беспалов Владимир Ильич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.05.1937

Дата смерти

19.02.1915

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С ?.10.1964

Жена: Дроздова Аля Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дроздова Аля Кузьминична

Смерть
19.02.1915
Рождение
04.05.1937

Отец: Беспалов Илья Кузьмич

Мать: Беспалова Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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