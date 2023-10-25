Беспалов Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения04.05.1937
Дата смерти19.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С ?.10.1964
Жена: Дроздова Аля Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дроздова Аля Кузьминична
Смерть
19.02.1915
Рождение
04.05.1937
Отец: Беспалов Илья Кузьмич
Мать: Беспалова Анна Ивановна