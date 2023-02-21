Авдеев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева Нина Алексеевна
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
31.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдеева Нина Алексеевна
Смерть
Неизвестно