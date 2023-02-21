Авдеев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Нина Алексеевна

Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
31.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Нина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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