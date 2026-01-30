Никонова (Борцова) Анастасия Николаевна 27.03.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонова (Борцова) Анастасия Николаевна

Автор
АК
Калмыкова А.

женский, родилась 27.03.1989

Отец
Борцов НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Борцова (Тихонова) Валентина Николаевна01.05.1966 г.р.
Супруги
Никонов Артем Николаевич18.02.1985 г.р.
Дети
Никонов Демид Артемович05.03.2016 г.р.
Никонова Николь Артемовна23.05.2023 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1989

Отец: Борцов Николай

Мать: Борцова (Тихонова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Артем Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.2016

Сын: Никонов Демид Артемович

Отец ребёнка: Никонов Артем Николаевич

Рождение ребёнка
23.05.2023

Дочь: Никонова Николь Артемовна

Отец ребёнка: Никонов Артем Николаевич

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