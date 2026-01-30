Никонова (Борцова) Анастасия Николаевна
женский, родилась 27.03.1989
ОтецБорцов НиколайНеизвестно г.р.
МатьБорцова (Тихонова) Валентина Николаевна01.05.1966 г.р.
Супруги
Никонов Артем Николаевич18.02.1985 г.р.
Дети
Никонов Демид Артемович05.03.2016 г.р.
Никонова Николь Артемовна23.05.2023 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.2016
Отец ребёнка: Никонов Артем Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.2023
Дочь: Никонова Николь Артемовна
Отец ребёнка: Никонов Артем Николаевич