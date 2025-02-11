Гликерия Аверкиева
женский, родилась 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Неизвестно
ОтецАверкий ЕрмолаевДо 1836 г.р.
Супруги
Степан Иванов23.12.1855 г.р.
Дети
Сергей Степанов28.06.1877 г.р.
Фёдор Степанов06.02.1880 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Аверкий Ермолаев
Мать: не указана
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
13.01.1874
Муж: Степан Иванов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1877
Сын: Сергей Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1880
Сын: Фёдор Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно