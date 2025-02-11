Гликерия Аверкиева 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Гликерия Аверкиева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Аверкий ЕрмолаевДо 1836 г.р.
Супруги
Степан Иванов23.12.1855 г.р.
Дети
Сергей Степанов28.06.1877 г.р.
Фёдор Степанов06.02.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Аверкий Ермолаев

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
13.01.1874

Муж: Степан Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.06.1877

Сын: Сергей Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.02.1880

Сын: Фёдор Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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