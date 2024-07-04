Попов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1913 ст.
Дочь: Попова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Попова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.
Сын: Попов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Попова Александра Ильинична
Рождение ребёнка
11.10.1916 ст.
Дочь: Попова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Попова Александра Ильинична
Смерть
Неизвестно