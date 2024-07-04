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Попов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Александра Ильинична

Рождение ребёнка
23.06.1913 ст.

Дочь: Попова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Попова Александра Ильинична

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1915 ст.

Сын: Попов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Попова Александра Ильинична

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1916 ст.

Дочь: Попова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Попова Александра Ильинична

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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