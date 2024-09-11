Пономарева Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1849
Дочь: Пономарева Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
25.11.1850
Дочь: Пономарева Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
14.03.1852
Сын: Пономарев Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
24.05.1853
Сын: Пономарев Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
20.05.1856
Дочь: Пономарева Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович
Воспреемники: крестьянин Данило Сильвестрович Пономарев
Смерть
Неизвестно