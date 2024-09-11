Пономарева Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Марфа Ивановна

Пономарева Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
11.01.1849

Дочь: Пономарева Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: Пономарева Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1852

Сын: Пономарев Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1853

Сын: Пономарев Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1856

Дочь: Пономарева Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Пономарев Трофим Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: крестьянин Данило Сильвестрович Пономарев
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.