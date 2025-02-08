Лестеньков Игнатий Васильевич
мужской, родился Около 1771
умер Неизвестно
ОтецЛестеньков Василий ПрокофьевичОколо 1745 г.р.
МатьЛестенькова Ирина ЕгоровнаОколо 1748 г.р.
Супруги
Лестенькова Марфа Степановна1778 г.р.
Дети
Лестеньков Михаил Игнатьевич1798 г.р.
Лестеньков Иван Игнатьевич1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лестеньков Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Лестенькова Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лестеньков Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Лестенькова Марфа Степановна
Смерть
Неизвестно