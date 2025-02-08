Лестеньков Игнатий Васильевич Около 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Лестеньков Игнатий Васильевич

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился Около 1771

умер Неизвестно

Отец
Лестеньков Василий ПрокофьевичОколо 1745 г.р.
Мать
Лестенькова Ирина ЕгоровнаОколо 1748 г.р.
Супруги
Лестенькова Марфа Степановна1778 г.р.
Дети
Лестеньков Михаил Игнатьевич1798 г.р.
Лестеньков Иван Игнатьевич1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Лестеньков Василий Прокофьевич

Мать: Лестенькова Ирина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лестенькова Марфа Степановна

Место жительства
Неизвестно
Тимово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лестеньков Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Лестенькова Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лестеньков Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Лестенькова Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно

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